Супруга погибшего на производстве мужчины во Владимирской области добилась взыскания компенсации...

Супруга погибшего на производстве мужчины во Владимирской области добилась взыскания компенсации морального вредаГороховецким районным судом рассмотрено гражданское дело по иску супруги погибшего при несчастном случае на производстве к работодателю о взыскании компенсации морального вреда.Как сообщили в пресс-службе Гороховецкого районного суда, супруг истца погиб при несчастном случае, произошедшем на территории МУП «Гороховецкий водоканал» в машинном зале канализационной насосной станции.В августе 2023 года поднялся уровень сточных вод из-за некорректной работы насоса. При проведении ремонтных работ погибшему и его напарнику стало плохо, они потеряли сознание. Прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, напарник пришел в себя, в отношении супруга истца была констатирована смерть, причиной которой послужило острое отравление окисью углерода.В связи со смертью супруга истцу причинен моральный вред, который она оценивает в 1 000 000 рублей.В ходе судебного разбирательства между истцом и ответчиком было заключено мировое соглашение, по условиям которого ответчик выплачивает истцу в счет компенсации морального вреда 600 000 рублей.Определение вступило в законную силуФото: freepik.com