Суздальский районный суд приговорил местного жителя к «строгому режиму» за снятие денег с карты...

Суздальский районный суд приговорил местного жителя к «строгому режиму» за снятие денег с карты друга.Об этой истории рассказали в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Выяснилось, что одним вечером двое приятелей отдыхали и распивали спиртное. И в какой-то момент потерпевший сам передал подсудимому банковскую карту, сообщив пин-код.Приятель должен быть сходить в магазин и купить спиртные напитки. Правда, всё пошло не по «сценарию».Получив от потерпевшего банковскую карту, подсудимый в магазине «Пятерочка», а затем и в отделении ПАО «Сбербанк», совершил операции по снятию наличных, которые решил потратить на «себя любимого».В итоге, как поясняют в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, он прикарманил 98 000 рублей.Правда, сообщается, что в дальнейшем подсудимый свою вину всё же полностью признал.Суд, вынося обвинительный приговор, указал, что банковскую карту потерпевший передал с целью совершения покупок в магазине, но не для снятия денежных средств. Однако они были обналичены со счета потерпевшего. И деньги снимались тайно, без разрешения хозяина карты.Действия подсудимого были квалифицированы судом как «Кража».Приговором Суздальского районного суда виновному назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: Tingey Injury Law Firm on Unsplash(фотосток)