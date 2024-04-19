Об этом сообщили в телеграм-канале администрации регионального центра.

За первые две недели апреля владимирцы пожаловались в систему Платформу обратной связи 348 раз. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации регионального центра.Основными темами для обращений стали дороги (113 жалоб), благоустройство города (54 жалобы) и обслуживание многоквартирных домов (47 жалоб).Кроме того, жители региона негодовали из-за ненадлежащей уборки мусора (37) и ремонта дворов (14).Напомним, Платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Все жалобы рассматриваются профильными органами в течение 30 дней.Воспользоваться системой можно на сайте Госуслуг или в меню официальной группы мэрии Владимира в «ВКонтакте».