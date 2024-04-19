В двух частных школах Владимира прошли обыски Сообщение об этом появилось накануне - якобы изъята...

В двух частных школах Владимира прошли обыскиСообщение об этом появилось накануне - якобы изъята документация в семейной школе имени Гагарина на улице Батурина и в частной школе "Всё интересно" на Сакко и Ванцетти.В последней нам сообщили, что обыск прошел во время занятий. Предположительно, учреждения подозреваются в незаконной работе - отсутствии лицензии на образовательную деятельность.Официальные ведомства ситуацию пока не комментируют. Родители учеников обоих учреждений взволнованы случившимся.Наталья Абасова, мама ученицы владимирской частной школы "Всё интересно":- Дети были крайне напуганы, они все видели. Более того, родители возмущены тем, что сейчас подходит итоговая аттестация. В ходе обыска правоохранительными органами изъяты личные дела детей и наши заявления о проведении итоговой аттестации.Ситуацию прокомментировала и уполномоченный по правам ребенка в нашем регионе. Юлия Раснянская подчеркнула, что в данной ситуации нарушений прав детей нет, учебный процесс не прерывается. Случившееся она назвала "проверочным мероприятием".