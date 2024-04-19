В Гусь-Хрустальном районе активно готовятся к борьбе с непарным шелкопрядом Гусевские леса...

В Гусь-Хрустальном районе активно готовятся к борьбе с непарным шелкопрядомГусевские леса посетили специалисты региональных Минлесхоза и Центра защиты леса. Главная задача - выяснить площадь распространения вредителя. Подробности у Полины Лаптевой.Этот бежевый налет - яйца непарного шелкопряда. Чаще всего такие кладки располагаются в подножии деревьев. Гусеницы еще не вылупились, поэтому сейчас самое время начинать борьбу с вредителями.- Как отмечают коллеги и специалисты, численность популяции снизилась. И количество яйцекладок, после зимы.Пропитывают яйцекладки соляркой. Такой метод "прижигания" позволяет бороться с шелкопрядом на месте.Илья Аристархов, руководитель Центра защиты леса Владимирской области:- Лепидоцид СК - он не вреден для остальных животных и мира людей. Действует он на пищеварительный тракт гусениц молодого возраста. И они умирают.На борьбу с вредителями отправились сотрудники регионального Минлесхоза, Гусевского лесничества, Центра защиты леса и волонтеры.Евгений Малышев, министр лесного хозяйства Владимирской области:- Мы проводим акцию по ручному сбору и показываем жителям Владимирской области, как можно бороться с вредителем на своих садовых участках.Обследование и учет проведены в 33 пунктах Гусевского лесничества. Кроме того, проводится мониторинг состояния леса - исследователи выясняют, как перезимовал шелкопряд. После проведения учетных работ станет ясна площадь распространения вредителя.Участок леса в три с половиной тысячи гектаров уже разрешен к обработке специальными препаратами - она пройдет в мае. Подрядчик найден. На территории национального парка "Мещера" обработки леса химикатами не будет. Зона особая. Там шелкопряда будут уничтожать вручную.Полина Лаптева, Илья Хлудов, "Вести - Владимир"