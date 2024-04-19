Суд признал жителя Киржача, являвшегося участником организованной группы, виновным в совершении ряда преступлений на территории района.

Суд признал жителя Киржача, являвшегося участником организованной группы, виновным в совершении ряда преступлений на территории района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Мужчина с 2009 года состоял в группе, которая позиционировала себя как «братва» и вымогала у бизнесменов деньги. Осуждённый угрожал предпринимателям Киржача и ежемесячно собирал с них средства.Кроме того, мужчина нелегально купил обрез охотничьего ружья и сам изготовил ещё один обрез. Также он участвовал в повреждении машины горожанки.Суд приговорил фигуранта к 6 годам и 1 месяцу заключения в колонии строгого режима и назначил штраф в 100 тыс. рублей.«Уголовное дело в отношении ещё двоих участников группы пока не рассмотрены», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.