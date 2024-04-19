В Киржаче вынесли приговор представителю «братвы». Мужчина и два его сообщника насильно «крышевали» торговый бизнес в городе. Также осужденный изготавливал оружие и стрелял в чужую машину,

В Киржаче вынесли приговор представителю «братвы». Мужчина и два его сообщника насильно «крышевали» торговый бизнес в городе. Также осужденный изготавливал оружие и стрелял в чужую машину, в которой находилась мать с ребенком. Как сообщили в прокуратуре, фигурант вступил в организованную группу в 2009 году. На протяжении долгого времени члены банды занимались вымогательством под предлогом «криминального