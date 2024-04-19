В убийстве подозревают 31-летнего гражданина Узбекистана, сообщили в Следкоме. Мужчина проживал и работал со своим 51-летним соотечественником в строящемся коттедже на территории дачного

В убийстве подозревают 31-летнего гражданина Узбекистана, сообщили в Следкоме. Мужчина проживал и работал со своим 51-летним соотечественником в строящемся коттедже на территории дачного товарищества ветеранов боевых действий «Гвоздика». В ночь с 10 на 11 апреля во время распития алкоголя коллеги поссорились. Тогда подозреваемый избил потерпевшего молотком до смерти. Фигурант вывез тело погибшего из дома на