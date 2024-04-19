В парке Добросельский во Владимире высадили молодые саженцы кустарников Приятная новость для...

В парке "Добросельский" во Владимире высадили молодые саженцы кустарниковПриятная новость для жителей Владимира. Посадкой руководила новый городской садовник Ирина Кузьменко.А помогали ей сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. Они высадили 200 саженцев пурпурного пузыреплодника. Они станут живой изгородью на территории обновленного парка.Это неприхотливые декоративные растения, зимостойкие. Хорошо приспособлены к городским условиям, имеют багряный оттенок листьев и белые цветы, похожие на цветущую вишню. И напомним, завтра во Владимире пройдет общегородской субботник.В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке городов. Акция проходит по всей стране.- Участвуем в мероприятии, которое объединило 15 миллионов человек в нашей стране.- Эти посадки, несомненно, станут дополнительным украшением парка Добросельский и создадут дополнительный уют. Думаю, что жители города это оценят.