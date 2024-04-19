Сотрудники региональной полиции рекомендуют проявлять здравомыслие и бдительность, чтобы не стать очередной жертвой телефонных аферистов!

В период с 1 по 7 апреля сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 66 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий. Потерпевшие от противоправной деятельности аферистов лишились в общей сложности более 46 миллионов рублей.1 апреля в полицию обратился житель Мурома, который пояснил, что стал жертвой мошенников. Неизвестные, под предлогом перевода денежных средств потерпевшего на безопасный счет, завладели принадлежащими мужчине деньгами в сумме более 800 000 рублей, которые он перевел через мобильное приложение.2 апреля жертвой мошенников стала жительница Владимира: поверив словам неизвестных, которые связались с ней через популярный мессенджер и пообещали погасить кредиты, женщина перевела более 3 000 000 рублей.4 апреля в УМВД России по городу Владимиру зарегистрировано очередное сообщение о мошенничестве по схеме «ваш родственник попал в ДТП». На домашний телефон пожилой местной жительницы позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом освобождения от ответственности племянницы якобы ставшей виновницей ДТП, лишили бабушку более 1 000 000 рублей.В этот же день, 4 апреля, почти 2 000 000 рублей лишился житель Суздаля, который поверил незнакомцам, пообещавшим быстрый заработок на бирже.По всем фактам сотрудники органов внутренних дел проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения мошенников.Полиция напоминает!Обманщики используют целый ряд психологических приемов, направленных на то, чтобы использовать уязвимые места, вызвать эмоции и подоткнуть к поспешному решению. Мошенники глушат рациональное мышление своих потенциальных жертв и подталкивают к принятию импульсивных решений.Что же должно вас насторожить? На что надо обратить внимание при поступлении вам на телефон звонка от неизвестного абонента:- доверительные отношения. Чтобы наладить контакт, мошенники обращаются к вам по имени и отчеству, повторяют их в ходе разговора. Они говорят вежливо, спокойно и уверенно;- звонок от значимого лица. Телефонные мошенники представляются сотрудниками внушающих доверие служб и организаций: полиции, ФСБ, прокуратуры, службы безопасности банка и т.д. Для большей убедительности они называют себя по имени, отчеству и фамилии, а их должность звучит не иначе как, например, «главный специалист» или «майор»;- страх потери. Когда вам говорят, что кто-то пытается украсть деньги с вашего счета или сообщают, что ваш близкий человек попал в беду – это заставляет вас нервничать и терять способность мыслить рационально;- срочность. Злоумышленник торопит, не дает сосредоточиться, запрещает советоваться с родственниками или друзьями. Задача мошенника - не оставить вам возможности обдумать ситуацию;- запугивание. Вам говорят, что ни в коем случае нельзя класть трубку, иначе ваши деньги уйдут на другой счет (казалось бы, какая связь?) или ваш попавший в беду родственник окажется в тюрьме, угрожают уголовной ответственностью за отказ от сотрудничества с правоохранительными органами.Сотрудники региональной полиции рекомендуют проявлять здравомыслие и бдительность, чтобы не стать очередной жертвой телефонных аферистов!Не отвечайте на сомнительные звонки и не вступайте в контакт с неизвестными вам людьми, не скачивайте подозрительные приложения на телефон, не переходите по ссылкам, не верьте в фантастические обещания. Всегда будьте на связи с родными, коллегами. Перепроверяйте всю поступающую вам информацию.