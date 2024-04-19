О графике работы областной больницы рассказали жителям региона.

Как сообщается в группе ОКБ, в праздничные выходные, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, Владимирская областная клиническая больница будет работать по расписанию.Детская поликлиника по улице Добросельская, 34 и улице Соколова-Соколенка, 21, также будет закрыта в указанные выходные дни. Участковые и дежурные врачи-педиатры и участковые будут по адресу ул. Добросельская, 197а, будут принимать пациентов с 8:00 до 16:00 с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.