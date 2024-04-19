Фестиваль «Яркие традиции Навруза – праздника прихода весны» пройдет 20 апреля в ДК Молодежи. Мероприятие организует Дом Дружбы народов области. Гостей ждет концерт и выставка национальных

Фестиваль «Яркие традиции Навруза – праздника прихода весны» пройдет 20 апреля в ДК Молодежи. Мероприятие организует Дом Дружбы народов области. Гостей ждет концерт и выставка национальных костюмов и утвари. Навруз – праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, но он не имеет отношения к исламским обычаям. Навруз