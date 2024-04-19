Владимирцев приглашают принять участие в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Народный...

Владимирцев приглашают принять участие в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг»Телеканал «Россия» и компания «ВайТ Медиа» готовят продолжение масштабного вокального проекта «Ну-ка, все вместе!». Объявлен старт приема заявок для участия в новом шоу – «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг».Лидер сотни Сергей Лазарев и бессменный ведущий шоу Николай Басков отправляются в города России на поиски новых талантов, а помогать им в этом будут музыкальные эксперты со стены! Счастливчики, отобранные в процессе съемок «Народного кастинга», получат шанс принять участие в новом 6-ом сезоне «Ну-ка, все вместе!».Возможность испытать свою судьбу вокалистам представится в пяти городах России: 10 мая – в Сочи («Сочи Парк»), 12 мая – в Екатеринбурге («ЦК Урал»), 19 мая – в Нижнем Новгороде (DKRT), 6 июня – в Москве («Мосфильм») и 13 июня – в Уфе («Тинькофф Холл»).Приглашаются исполнители возрастом от 18 лет, мечтающие попасть на большую сцену самого популярного шоу. Создатели проекта советуют претендентам уже сейчас начать подготовку к выступлению: продумать образ и правильно подобрать композицию, которая во всей красе покажет вокальные данные и индивидуальность участника.Каждому из кандидатов предстоит сложная задача – покорить своим талантом жюри: лидера сотни Сергея Лазарева, ведущего шоу Николая Баскова и членов сотни – Этери Бериашвили, Олега Влади, Ирину Ортман, Еву Власову, Арсения Бородина, Елену Евстигнееву, Андрея Солода, Марселя, Ирину Олифер, Николая Ерохина, Григория Юрченко и других.Для участия в съемке шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» вокалистам необходимо заполнить анкету на медиаплатформе «Смотрим» или на сайте компании «ВайТ Медиа», рассказать о себе, перечислить репертуар, приложить видеовизитку и оставить контактные данные.Прием заявок продлится в каждом городе до начала съемки. На кастинге будет осуществляться телевизионная съемка.Подать заявку можно по ссылкам:«Смотрим»: https://smotrim.ru/casting«ВайТ Медиа»:http://vsevmeste.weitmedia.com/