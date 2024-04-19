Владимирские атлеты стали победителями Чемпионата и Первенства России по пауэрлифтингу.
Владимирские атлеты стали победителями Чемпионата и Первенства России по пауэрлифтингу. Об этом рассказала регионального Минспорта.
Состязания проходили в Туле. В весовой категории 76 кг лучшей стала Светлана Дедюля из Коврова. В категории 63 кг бронзу завоевала Анна Артюхина из Владимира.
В первенстве среди юношей победу одержал Тимур Буриев из города Камешково. Среди юниорок третье место заняла Майя Филимонова из Коврова.
Земляки от души поздравляют спортсменов и их тренеров.