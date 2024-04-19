Владимирские атлеты стали победителями Чемпионата и Первенства России по пауэрлифтингу.

Владимирские атлеты стали победителями Чемпионата и Первенства России по пауэрлифтингу. Об этом рассказала регионального Минспорта.Состязания проходили в Туле. В весовой категории 76 кг лучшей стала Светлана Дедюля из Коврова. В категории 63 кг бронзу завоевала Анна Артюхина из Владимира.В первенстве среди юношей победу одержал Тимур Буриев из города Камешково. Среди юниорок третье место заняла Майя Филимонова из Коврова.Земляки от души поздравляют спортсменов и их тренеров.