Владимирский Центр Эстетической медицины ГраниКлиник представляет новую...

Владимирский Центр Эстетической медицины "ГраниКлиник" представляет новую процедуруУдарно-волновую терапию. В материале Татьяны Воронцовой - подробности- Вам комфортно? - Да! - Значит можно начинать процедуру.- Работаем с воротниковой зоной. Это зона, которая контролирует тонус сосудов. Если у пациента болевой синдром, мышцы напряжены. И мы расслабляем мышцы.Ирина, пациентка "ГраниКлиник":- Болевые ощущения при движении шеей, а сейчас все комфортно.Лариса Шпак, главный врач "ГраниКлиник":- Аппарат универсальный. Мы можем его использовать и как в лечебных целях, так и в косметических эстетических направлениях. В косметике - улучшение дренажной функции, борьбе с целлюлитом, различные виды лифтинга. В лечебных целях используем для купирования болевых синдромов, в неврологии, при остеохондрозах, спинальных грыжах, при болях в мышцах, когда человек находится долго в вынужденном положении.Во время процедуры на проблемную зону наносится специальный звукопроводящий гель. На специальном аппарате, выбираются настройки частоты, силы и глубины проникновения звукового удара в ткани. В зависимости от заболевания подбираются и различные насадки для манипулятора.Лариса Шпак, главный врач "ГраниКлиник":- Так, а сейчас немножечко положительных эмоций для пациента.- Хорошо расслабляет, тоже снимает боль, хорошо отводит лимфу, лимфодренаж хороший, переносимость хорошая..пациенты очень любят.Первый этап- консультация врача. Наличие рентгеновских снимков, МРТ или МСКТ позволит быстрее подобрать для вас оптимальный план лечения. Среди противопоказаний - новообразования в зоне проведения, тромбоз сосудов, инфекционные заболевания и нарушения ритма сердца.Процедура УВТ не только вас подлечит, но и преобразит. Уберет растяжки на коже, неровные мышцы после липосакции, шрамы, складки и , конечно, морщины. Ударные волны помогут коже обновить застаревший коллаген, улучшат тургор и питание клеток.Лариса Шпак, главный врач "ГраниКлиник":- Подтягивает кожу, уменьшает толщину жировой ткани, жировая клетка потом не восстанавливается. Сейчас будем работать программу по целлюлиту, начинаем также с ударно - волновой терапии.Здесь нам, конечно, помогает антицеллюлитный гель, удары, нет зон, где бы нельзя было бы работать УВТ.Когда ждать результата? Зависит от стадии заболевания. Но медлить точно не стоит. УВТ та палочка- выручалочка, что сократит время вашего лечения и реабилитации.- Не нужно сидеть и ждать месяц, два обследовались? - приходите - будем заниматься.Наталья Шалилова, руководитель Центра Эстетической медицины "ГраниКлиник":- УВТ существует на косметическом рынке уже более 10 лет. Мы включили ее в новую программу по коррекции фигуры. Это самый лучший метод для коррекции возрастных изменений, жировых отложений. Хороший метод в плане снятия отеков, сепараций тканей, уменьшения объемов.Ощутите на себе результат целебного воздействия акустических волн в ГраниКлиник на Мира 15. Будьте молоды и здоровы!Центр Эстетической медицины "ГраниКлиник" г. Владимир, ул . Мира 15, телефон (4922) 52-55-45, 8-910-187-31-07Татьяна Воронцова, Александр Голубев. "Вести - Владимир"