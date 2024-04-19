Владимирский педагог Татьяна Озерова рассказала о своей уникальной коллекции кукол Владимирский...

Владимирский педагог Татьяна Озерова рассказала о своей уникальной коллекции куколВладимирский педагог Татьяна Озерова - автор собственной методики - восстановила не один десяток уникальных кукол. Творческую мастерскую, в которой русские игрушки обретают новую жизнь, посетила Вера Куликова.Ни велосипедов, ни самокатов, ни игрушек. Такими запомнила детские магазины послевоенного 1950-ого Татьяна Озерова.Девчонки той поры сами шили кукол. Татьяна тоже.Татьяна Озерова, автор кукол, кандидат педагогических наук:- И так получилось, что я с детства рисовала и все мои подружки приходили нарисуй мне,Таня, личико. Нарисуй кукле личико, потому что всем хотелось, чтобы она была с огромными голубыми глазами, с ресницами, накрашенными губками и у меня получались эти личики.Так получилось, что Татьяна Васильевна создаёт кукол всю жизнь. Многие годы она была деканом факультета дошкольного и начального образования во Владимирском педагогическом институте. Готовила учителей начальных классов. А они должны уметь все: петь, рисовать, мастерить.Когда Татьяне Озеровой предложили вести спецкурс по развитию детского художественного творчества, она разработала даже собственную методику.Татьяна Озерова, автор кукол, кандидат педагогических наук:- Они делали такие аппликации интересные. Московский костюм. Рязанский с рогами костюм. Когда все это изучаешь юбка-понёва, рубаха. Как одевались, как украшались. И это настолько их заинтересовало, что потом воплотилось в традиционную тряпичную куклу.В 90-ые годы 20 века мир покорила кукла Барби. Но Татьяна Озерова хранила верность русским традициям. Прививала своим студентам любовь к созданию исконно русских игрушек.Татьяна Озерова, автор кукол, кандидат педагогических наук:- Что такое Барби - это постоянное накопительство. Надо ей купить машину, надо ей купить коттедж, надо ей купить новое платье, надо ей бассейн. А наша игрушка она добрая. Если там бойфренд, то у нашей, у нас образ игрушки - неразлучники, то есть мужчина и женщина- это постоянная пара.Однажды на занятиях в руках студентки- заочницы Татьяна Васильевна увидела необыкновенную куклу. Выполненную в незнакомой старинной технике.Татьяна Озерова, автор кукол, кандидат педагогических наук:- Потрясающая по красоте головка. Она была настолько художественна! Руки, платье было неумелыми руками сделано. И я застыла, как будто знала, что впереди меня ждет очень длинная история. Я говорю откуда у тебя Марина Мурай такая игрушка. Она говорит к нам каждое лето приезжала Анна Сергеевна Шереметьева, но ее мы называли баба Аня наша любимая. Она работала на московской кукольной фабрике.К тому времени Анны Шереметьевой уже не было. А мешок с ее незаконченными поделками 30 лет пылился на чердаке. Студентка передала наследие в надежные руки Татьяны Озеровой.Татьяна Озерова, автор кукол, кандидат педагогических наук:- Вот это тоже ее подлинная работа для куклы и оставшийся кокошник, видите, он на ниточке весь. Буквально, когда разбирали, я марлевую повязку надевала, потому что это все одна пыль, все рассыпалось на руках, но что-то можно было отреставрировать, что-то можно было закончить. Вот тоже ее кокошник, начало ее работы.Все костюмы Татьяна Васильевна придумывала и шила сама. Процесс творческий. Эта кукла- самая большая в коллекции- любимица. Над ее нарядом мастер работала вместе с подругами.Татьяна Озерова, автор кукол, кандидат педагогических наук:- Платочек от дочки. Но это полностью имитация. Рубаха от Николая Владимирова, художника владимирского. Эти лапти покупались, эти носочки вязались. Там посмотрите, сколько юбок было вышитых от Аиды Ивановны Дынниковой. В общем эта кукла собралась и она действительно дорога - предорога! Не расстанусь!Отличительная черта кукол Анны Шереметьевой- лица. Будто вылеплены, на деле- сшиты по особой технологии. К сожалению, утерянной. Каждый образ индивидуален.Татьяна Озерова, автор кукол, кандидат педагогических наук:- Если я создаю купчиху, вот это кружево тоже из 19 века. Эта вышивка тоже из 19 века. А вот тончайшая ее работа посмотрите, как ручки, пальчики сделаны. Вот на одной из ее работ, там Снегурочка была, даже колечки, заячий тулупчик. Ну просто необыкновенная работа.Татьяна Озерова так увлекалась работой над образами, что начала создавать своих, авторских кукол.Татьяна Озерова, автор кукол, кандидат педагогических наук:- Мне захотелось самой попробовать какие-то образы создать. Вот клоунов. Красный и синий. Они хорошо смотрятся на природе, когда ребята в саду раскладывают, как будто живая игрушка пришла в сад. Я занялась вот такой обычной тряпичной куклой. Сейчас в магазине очень много самых разных тканей и волос. Можно это все сделать.Татьяна Озерова - лауреат и победитель конкурсов, участница многих выставок, в том числе международных. Но главное,по словам мастерицы, дарить радость людям. Кукла - это всегда путешествие в детство.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир"