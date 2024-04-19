Во Владимире коммерческая организация заплатит крупный штраф за совершение коррупционного...

Во Владимире коммерческая организация заплатит крупный штраф за совершение коррупционного правонарушенияКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, представитель ООО «Оптима ЛТД» в период с февраля 2020 года по декабрь 2021 года передал двум должностным лицам коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей каждому за подачу заявок на приобретение продукции юридического лица.По данным фактам прокуратурой города возбуждены два дела об административном правонарушении - незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В результате чего виновному лицу назначен штраф на сумму 1 млн рублей.Кроме того, Октябрьским районным судом города Владимира в настоящее время рассматриваются уголовные дела - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в крупном размере за совершение действий в интересах дающего, и незаконное получение данных денежных средств.За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок.Фото: freepik.com