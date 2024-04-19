Во Владимире представили предварительный вариант памятника Пушкина. Фото Шестому каналу передал меценат Сергей Плешанов. Скульптор Игорь Черноглазов завершил первый этап работы.

Во Владимире представили предварительный вариант памятника Пушкина. Фото Шестому каналу передал меценат Сергей Плешанов. Скульптор Игорь Черноглазов завершил первый этап работы. Представленный вариант из глины будет еще дорабатываться, но уже сейчас можно оценить примерные размеры будущей скульптуры. Напомним, 6 июня будет отмечаться 225-летие со дня рождения поэта. В этот день и должно состояться открытие памятника