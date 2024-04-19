Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.

Во Владимире приведут в порядок 22 двора. Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.Уже сегодня начались ремонтные работы около дома №53А по улице Растопчина и №57 по Михайловской, которые проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Депутаты Совета народных депутатов проверяют начало благоустройства.«Будут заасфальтированы проезды, выезды, отремонтированы тротуары, установлены новые лавочки и урны», – рассказал мэр.У обоих объектов уже завершена установка бордюрного камня. На Михайловской же улице подходит к концу устройство асфальтового основания.