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<a href="https://33live.ru/novosti/19-04-2024-vo-vladimire-s-1-maya-2024-goda-kvitancii-za-vodu-budet-vystavlyat-mup-vladimirvodokanal.html" target="_blank">Во Владимире с 1 мая 2024 года квитанции за воду будет выставлять МУП «Владимирводоканал»</a> - Во Владимире с 1 мая 2024 года квитанции за воду будет выставлять МУП «Владимирводоканал» С этого...