Во Владимире вручили награды ветеранам органов внутренних дел
Одному из них в этом году...
Во Владимире вручили награды ветеранам органов внутренних дел
Одному из них в этом году исполняется сто лет.
За сохранение профессиональных традиций и передачу опыта молодому поколению ветеранов полиции поблагодарил начальник регионального УМВД, Валерий Медведев.
Векового юбиляра Анатолия Васильевича Гаврилова он поздравил в телефонном режиме.
- Вы у нас среди почетных, самый почетный и самый такой активный долгожитель.
Анатолий Гаврилов, почётный ветеран ОВД Владимирской области:
- Более 25 лет милицейской службы я провел на Владимирской земле. Мне дорога - Владимирская земля. Желаю, чтобы мой опыт, мое несение службы, отдача Владимирской земле послужили для вас достойным уроком.