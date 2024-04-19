Во Владимире вручили награды ветеранам органов внутренних дел Одному из них в этом году...

Во Владимире вручили награды ветеранам органов внутренних делОдному из них в этом году исполняется сто лет.За сохранение профессиональных традиций и передачу опыта молодому поколению ветеранов полиции поблагодарил начальник регионального УМВД, Валерий Медведев.Векового юбиляра Анатолия Васильевича Гаврилова он поздравил в телефонном режиме.- Вы у нас среди почетных, самый почетный и самый такой активный долгожитель.Анатолий Гаврилов, почётный ветеран ОВД Владимирской области:- Более 25 лет милицейской службы я провел на Владимирской земле. Мне дорога - Владимирская земля. Желаю, чтобы мой опыт, мое несение службы, отдача Владимирской земле послужили для вас достойным уроком.