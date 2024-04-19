Об этом сообщили представители регионального Правительства.
Во Владимирской области начали бороться с непарным шёлкопрядом. Об этом сообщили представители регионального Правительства.
Сейчас от вредителя обрабатываются Гусевские леса. Центр защиты леса совместно с Министерством лесного хозяйства уничтожает кладки путём нефтевания. Данный способ позволяет бороться с насекомым на месте.
В мае на территории «Гусевского лесничества» будет обработано 3,6 тысячи гектаров. На землях национального парка «Мещера», которые прошлым летом тоже пострадали от шелкопряда, обработки химикатами не будет. Там бороться будут вручную.