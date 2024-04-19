Об этом сообщили представители регионального Правительства.

Во Владимирской области начали бороться с непарным шёлкопрядом. Об этом сообщили представители регионального Правительства.Сейчас от вредителя обрабатываются Гусевские леса. Центр защиты леса совместно с Министерством лесного хозяйства уничтожает кладки путём нефтевания. Данный способ позволяет бороться с насекомым на месте.В мае на территории «Гусевского лесничества» будет обработано 3,6 тысячи гектаров. На землях национального парка «Мещера», которые прошлым летом тоже пострадали от шелкопряда, обработки химикатами не будет. Там бороться будут вручную.