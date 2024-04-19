Во Владимирской области заключен под стражу гражданин Узбекистана, обвиняемый в жестоком убийстве...

Во Владимирской области заключен под стражу гражданин Узбекистана, обвиняемый в жестоком убийстве знакомогоВо Владимирской области расследуется уголовное дело по обвинению гражданина Узбекистана.По данным следствия, обвиняемый проживал с соотечественником в возводимом коттедже в Киржачском районе, где они выполняли строительные работы.В ходе распития спиртного, у них произошла ссора, тогда обвиняемый нанес коллеге множество ударов молотком, от которых тот скончался на месте происшествия."После этого фигурант вывез тело погибшего из дома на строительной тачке и выбросил в реку Киржач, а сам скрылся, при этом по телефону сообщив родственникам о случившемся. Через несколько дней тело в реке обнаружили посторонние люди, а обвиняемый был задержан на территории Московской области", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.По ходатайству следователя СК судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проверка продолжается.Фото: СУ СК России по Владимирской области