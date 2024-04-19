Об этом предупредили в телеграм-канале администрации города.

С 1 мая этого года водоснабжением и водоотведением будет заниматься «Владимирводоканал». Об этом предупредили в телеграм-канале администрации города.В муниципальное предприятие теперь следует обращаться также по вопросам начисления платы за услуги и ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учёта. До 23 мая во «Владимирводоканал» необходимо передать текущие показания счётчиков по телефону: 53-32-86, 36-25-22 и 33-23-34.До 10 мая МУП просит оплатить квитанции, которые выставлены ООО «ЕРКЦ».«При формировании платежей за май 2024 года возможны изменения в начислениях: отдельным абонентам могут быть выставлены платежи с учетом среднемесячного объема потребления воды за предыдущие периоды», – предупреждают в мэрии.По вопросам можно обратиться по вышеуказанным номерам или по адресу: Владимир, улица Горького, дом №95, кабинет №202.