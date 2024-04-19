За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 19 человек получили ранения различной степени тяжести.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 19 человек получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 281 происшествие с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Камешковский районПо предварительной информации, 08.04.2024 г. около 10:00 на 2 км автодороги «Северный обход г. Камешково» водитель 2002 г.р., управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован.г. ВладимирПо предварительной информации, 10.04.2024 г. около 15:20 на проспекте Ленина в г. Владимире водитель автомобиля «Хендай», 1980 г.р., при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требование о преимущественном праве движения и не уступил дорогу автомобилю «Мазда» под управлением водителя 1956 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендай», 1998 г.р., направлена на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 11.04.2024 г. около 13:40 в г. Коврове на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог по ул. Брюсова и проспекта Ленина водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Шевроле Круз», при повороте налево с главной дороги на второстепенную не уступила дорогу мотоциклу «Хонда» под управлением водителя 1996 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла «Хонда» направлен на амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 12.04.2024 г. около 08:10 на ул. Советская в г. Муром водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», 1966 г.р., выехал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением водителя 1966 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Логан», 2003 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Камешковский районПо предварительной информации, 13.04.2024 г. около 15:30 на ул. Дорожная в пос. Дружба водитель 1967 г.р., управляя автомобилем «Лада-Веста», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Веста», 1973 г.р., направлена на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 14.04.2023 г. около 11:30 на автодороге «Владимир - Гнездилово - Туртино - Старый Двор» водитель автомобиля «Богдан», 1978 г.р., не справился с управлением и совершил съезд с автомобильной дороги на левую сторону по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Богдан» скончался на месте ДТП; его пассажир, 1983 г.р., госпитализирована.