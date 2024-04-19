Автор письма отмечает профессиональную и слаженную работу сотрудников Госавтоинспекции при постановке на учет автомобиля.

В Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области поступило письмо от жителя Рязанской области со словами благодарности в адрес сотрудников РЭО ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району. Автор отмечает профессионализм и добросовестную работу.-В марте 2024 года мы купили машину в городе Вязники. Ее нужно было поставить на учет и получить номерные знаки. В силу обстоятельств, по времени мы были очень ограничены, - отмечает автор письма. – потому обратились за помощью к сотрудникам МРЭО ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району. Выслушав нас, сотрудники предприняли всё возможное, чтобы обе процедуры были пройдены максимально быстро. Хочется отметить быструю и отлаженную работу отделения. Благодарим сотрудников за вежливость и корректность!