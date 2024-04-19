Житель Владимира «из зависти» обокрал друга на 100 000 рублей Следственным отделом МО МВД России...

Житель Владимира «из зависти» обокрал друга на 100 000 рублейСледственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Владимира.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.В январе текущего года в полицию поступило сообщение о крупной краже из квартиры местного жителя.По словам потерпевшего, пропали кошелек, электронная техника, обогреватель, шлифовальная машина, беспроводной роутер на сумму более 93 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне в гостях у потерпевшего был приятель, с которым они играли в шахматы и распивали спиртные напитки.Заявитель уснул, а когда проснулся, приятеля уже не было.«… Местонахождение последнего было установлено. Он сознался в хищении имущества, пояснив, что воспользовался моментом, когда друг уснул, вынес из квартиры его имущество и перевез на своём автомобиле в заброшенный гараж, чтобы в дальнейшем забрать, а банковские карты выбросил. Свои действия обвиняемый объяснил завистью к материальному благополучию приятеля...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Сообщается, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: De an Sun on Unsplash (фотосток)