В полицию обратился местный житель и сообщил, что у него пропал кошелек с деньгами. Мужчина снял в банкомате 90 тысяч рублей и положил их в портмоне. А оно пропало. Сотрудники полиции

В полицию обратился местный житель и сообщил, что у него пропал кошелек с деньгами. Мужчина снял в банкомате 90 тысяч рублей и положил их в портмоне. А оно пропало. Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Оказалось, что кошелек в одном из магазинов нашел 52-летний местный житель. Мужчина поделился деньгами с приятелем, а остальное оставил