Жители Владимирской области выбирают современные онлайн-сервисы Онлайн-сервисы гарантирующего...

Жители Владимирской области выбирают современные онлайн-сервисыОнлайн-сервисы гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области привлекают всё больше клиентов. По итогам I квартала 2024 года число абонентов, зарегистрированных в личных кабинетах «Энергосбыт Волга», выросло на 7,5%. Личным кабинетом по электроэнергии пользуются более 121 тысячи абонентов, личным кабинетом по услугам ЖКХ – почти 106 тысяч.Онлайн-сервисы компании просты в использовании и дают возможность решить целый ряд вопросов без посещения клиентских офисов. Вся необходимая информация всегда под рукой.В личном кабинете по электроэнергии (номер лицевого счёта начинается на 87…) можно оплачивать счёт за электроэнергию без комиссии, передавать показания приборов учёта, контролировать состояние лицевого счёта, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать историю начислений, показаний и оплаты, отслеживать статистику по ним.В личном кабинете по услугам ЖКХ (номер лицевого счёта начинается на 5…) можно оплатить единую квитанцию за услуги ЖКХ. Остальные функции те же: есть возможность передавать показания приборов учёта электроэнергии и воды, контролировать состояние лицевого счёта, просматривать историю операций по лицевому счёту.Мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» повторяет функционал личного кабинета по электроэнергии. Простой интерфейс приложения позволяет легко ориентироваться и буквально за несколько минут оплачивать счета за электроэнергию, передавать показания счётчиков электроэнергии и т.д. Есть возможность подключить push-уведомления. Они не дадут пропустить сроки оплаты и передачи показаний.Кроме того, на сайте компании работают виджеты «Подать обращение», «Передать показания онлайн» и «Оплатить квитанцию онлайн». Эти онлайн-сервисы не требуют регистрации.«Энергосбыт Волга» поощряет клиентов, выбирающих онлайн-сервисы компании. У них есть возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.Фото: freepik.com