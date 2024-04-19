По обвинению в краже перед судом предстанет 34-летний житель Владимира.

По обвинению в краже перед судом предстанет 34-летний житель Владимира. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители установили, что в январе текущего года мужчина похитил из городской квартиры приятеля кошелёк, бытовую технику, шлифовальную машину и прочие ценные вещи. Причинённый ущерб превысил 93 тыс. рублей.«Свои противоправные действия обвиняемый объяснил завистью к материальному благополучию приятеля», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.