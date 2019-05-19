Российская фигуристка Алина Загитова может понести наказание за вождение автомобиля без прав. Олимпийской чемпионке грозит административный штраф на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Она является несовершеннолетней и по российским законам управлять авто не может.

Российская фигуристка Алина Загитова может понести наказание за вождение автомобиля без прав. Олимпийской чемпионке грозит административный штраф на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Она является несовершеннолетней и по российским законам управлять авто не может."Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7 КоАП РФ – "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", — сообщает Спортс.Ru со ссылкой на МВД Удмуртии. – По ее результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства".Напомним, что в начале мая 2019 года Загитова опубликовала в своем личном Instagram видео, на котором она управляет авто. Примечательно, что фигуристка во время вождения была не пристегнута. На тот момент ей было 16 лет.