Российская актриса не боится быть естественной. Накануне Мария Кожевникова разместила фотографию, на которой она запечатлена без макияжа.

Российская актриса не боится быть естественной. Накануне Мария Кожевникова разместила фотографию, на которой она запечатлена без макияжа.На снимке артистка позирует в черном топе и зеленой рубашке на сиденье автомобиля. Для повседневного образа она выбрала минимальное количество макияжа. "Мне кажется, я выгляжу лет на 25... Или я себе льщу?", – спросила Мария Кожевникова у своих подписчиков.Большинство пользователей не согласились с артисткой. Некоторые из них заявили, что отдельные черты выдают настоящий возраст. "Глаза выдают возраст, в 25 лет у девушек более легкомысленный взгляд", "Нет, у 25-летних другой взгляд. Выдает возраст опыт в глазах, этим стоит гордиться", – написали они.Другие поклонники отметили, что для своего возраста выглядит отлично. "Красивая женщина в любом возрасте красивая. А вы очень красивая и умная", "У вас очень миловидные черты лица!", "Прекрасна! Ни одной морщинки. И фигура как у девочки", – выразили свое мнение комментаторы.Не обошлось и без ироничных замечаний. "Чуть-чуть моложе Пугачевой", "Сам себя не похвалишь, никто не похвалит", – отметили пользователи.Ранее актриса опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой она запечатлена с большим животом. В подписи к посту Мария Кожевникова указала, что снимок был сделан, когда она была на шестом месяце беременности. "Лучше проявить пленку через два года, чем никогда", – написала артистка.