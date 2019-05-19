Двух девочек, найденных в конце апреля в захламленной квартире в Ставрополе, передали под опеку дедушке с бабушкой. Перед этим дети поправили здоровье, прошли реабилитацию и чувствуют себя хорошо, рассказал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Двух девочек, найденных в конце апреля в захламленной квартире в Ставрополе, передали под опеку дедушке с бабушкой. Перед этим дети поправили здоровье, прошли реабилитацию и чувствуют себя хорошо, рассказал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Бабушка и дедушка, которым передали девочек, живут в селе недалеко от Ставрополя, сообщил глава региона. Он назвал это "достаточно благополучным продолжением" истории, добавив, однако, что власти их ситуацию с контроля не снимают.Захламленную квартиру, где находились две девочки дошкольного возраста, обнаружил в Ставрополе в конце апреля сотрудник местного интернет-провайдера, приехавший по вызову клиентов. Детей, нуждавшихся в медицинской помощи, госпитализировали, напоминает ТАСС.В отношении родителей девочек было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). В рамках расследования продолжаются процессуальные действия. Губернатор края ранее сообщил, что родители навели порядок в квартире.Между тем на днях эксперты НИИ имени Сербского признали невменяемой Ирину Гаращенко, оставившую пятилетнюю дочь одну в квартире на Ленинградском проспекте столицы. Сейчас женщина содержится в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка". Сообщалось также, что дочь Любу, обнаруженную в захламленной квартире в начале марта, она просит передать своей сестре.