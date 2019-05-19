В Красноярске продолжился 29 тур чемпионата России по футболу. Местный Енисей принимал московское Динамо и сыграл с гостями в результативную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2.

В Красноярске продолжился 29 тур чемпионата России по футболу. Местный "Енисей" принимал московское "Динамо" и сыграл с гостями в результативную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2."Бело-голубые" открыли счет усилиями Жоаозиньо, который на 35 минуте матча успешно реализовал пенальти. Однако красноярцы уже через пять минут праздновали ответный гол в ворота динамовцев – и тоже после удара с 11-метровой точки. Его автором стал Александр Кутьин.После перерыва счет на табло долгое время не менялся пока на 83 минуте игры полузащитник "Динамо" Артур Юсупов не вывел свою команду вперед. Но и после такого развития событий игроки "Енисея" не опустили рук и вновь, как и в первом тайме, им хватило считанных минут на результативный ответ – на 87 минуте все тот же Кутьин сделал счет 2:2.Благодаря этому "Динамо" набрало 32 очка и обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей. "Енисей" в свою очередь набрал 20 баллов и обошел в таблице махачкалинский "Анжи", что может стать слабым утешением для подопечных Дмитрия Аленичева – обе команды досрочно вылетели из РПЛ и следующий сезон продолжать в Футбольной национальной лиге.