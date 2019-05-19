Бывший глава протокола президента Украины Юрий Ладный пожаловался журналистам на пренебрежение Петром Порошенко необходимостью соблюдать пристойный внешний вид.

Бывший глава протокола президента Украины Юрий Ладный пожаловался журналистам на пренебрежение Петром Порошенко необходимостью соблюдать "пристойный внешний вид". Работавший на украинского лидера в 2010-2014 годах Ладный заявил, что украинские дипломаты зачастую испытывали стыд за "регулярно мятые штаны" Порошенко.В интервью "Вестям Украина" экс-глава протокола посетовал, что в восприятии иностранцев образ неряхи транслировался с Порошенко на всех украинцев.По словам Ладного, Порошенко не прислушивается к критике и не приемлет замечания, пишет РИА Новости. Давать же рекомендации президенту сотрудникам протокола позволяется в исключительных случаях, например, по просьбе зарубежных партнеров во время визита.