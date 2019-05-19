Женская сборная России по художественной гимнастике стала главным триумфатором чемпионата Европы в азербайджанском Баку. В заключительный день соревнований россиянки одержали победу в медальном зачете еще до официального завершения турнира.

Женская сборная России по художественной гимнастике стала главным триумфатором чемпионата Европы в азербайджанском Баку. В заключительный день соревнований россиянки одержали победу в медальном зачете еще до официального завершения турнира.Российские "художницы" оставили позади себя соперниц из других команд после того, как завоевали семь золотых медалей. В воскресенье копилка российской команды пополнилась пятью медалями высшего достоинства в придачу к двум завоеванным в субботу.Именно это и сделало Россию недосягаемой для остальных команд.