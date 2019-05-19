Более 80 процентов пенсионеров получают пенсии безналичным путем, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1.

Более 80 процентов пенсионеров получают пенсии безналичным путем, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1"."У нас абсолютное цифровое равенство, — подчеркнул он. — Если у нас появляется новая технология платежей, мы вечером решили поменять ее, а утром она уже работает во всех 2 миллионах точках. И нет никакой разницы — Москва ли это или это какой-нибудь сельский населенный пункт".Греф рассказал, что когда внедрялись технологии Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, Сбербанк перешел на них за один день.Сам глава Сбербанка давно отказался от использования наличных. "У меня никогда нет наличных с собой", — заявил он. Картами Греф пользуется только в заграничных командировках, в остальное же время расплачивается с помощью телефона.