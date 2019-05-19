Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе двусторонней встречи с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном предложил обсудить инициативу Еревана о проведении у себя заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Участники организации, подчеркнул он, должны сделать особый акцент на формировании эффективного законодательства для решения вопросов по борьбе с терроризмом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе двусторонней встречи с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном предложил обсудить инициативу Еревана о проведении у себя заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Участники организации, подчеркнул он, должны сделать особый акцент на формировании эффективного законодательства для решения вопросов по борьбе с терроризмом."Если вы сочтете возможным проведение ПА ОДКБ в Армении – мы этот вопрос обозначим завтра на заседании", – обратился Вячеслав Володин к своему армянскому коллеге Арарату Мирзояну. Этот разговор стал их первой официальной встречей, однако накануне они смогли провести неофициальные переговоры – на борту российского самолета, который доставил обе делегации из Москвы в Бишкек.Володин отметил, что Россия и Армения являются членами ОДКБ, что подразумевает особый уровень доверия друг к другу и единую платформу безопасности. "Конечно, мы должны делать все для того, чтобы формировалось эффективное законодательное поле для решения вопросов, связанных с преодолением вызовов, с борьбой с терроризмом, обеспечением безопасности", – уверен спикер Госдумы."Для нас самое главное, чтобы был диалог, потому что только на базе диалога, когда мы обсуждаем вопросы друг с другом, рождается доверие. Когда есть доверие между политиками, есть доверие между государствами", – подчеркнул он.В течение ближайшего месяца у председателей парламентов двух стран будет возможность встретиться в Москве в рамках Международного форума "Развитие парламентаризма", а затем – в конце сентября - на Совещании спикеров стран Евразии. Арарат Мирзоян приглашение участвовать в форуме "Развитие парламентаризма" принял. Также он рассказал, что две встречи с Вячеславом Володиным "уже заполнили вакуум во взаимодействии Государственной Думы и Нацсобрания, который ранее образовался".