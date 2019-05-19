В Ростове-на-Дону состоялся матч 29-го тура чемпионата России по футболу между местным Ростовом и санкт-петербургским Зенитом. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.

В Ростове-на-Дону состоялся матч 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ростовом" и санкт-петербургским "Зенитом". Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.Болгарский полузащитник "Ростова" отличился на 67-й минуте второго тайма. Он реализовал пенальти, назначенный судьей за снос в штрафной Эльдора Шомуродова. Отыграться команда Сергея Семака уже не смогла.У "Зенита", досрочно завоевавшего победу в чемпионате России, осталось 61 очко после 29 игр. "Ростов" с 41 баллом поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.