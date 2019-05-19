В программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1 он отметил, что по-прежнему существует угроза санкций со стороны США, и эта неопределенность сильно давит на наш инвестиционный климат и рубль.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что 2019-й станет годом раскачки для российской экономики. В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" он отметил, что по-прежнему существует угроза санкций со стороны США, и эта неопределенность "сильно давит на наш инвестиционный климат и рубль"."Этот год слабой экономической динамики, по нашим оценкам. ниже 2%. Но сейчас началось движение с точки зрения начала реализации национальных проектов, в том числе цифровой экономики, и этот год будет годом раскачки", — подчеркнул Греф.