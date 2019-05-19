Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев в преддверии матча группового этапа чемпионата мира против Швейцарии оценил игру соперника и дал оценку состоянию российской команды.

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев в преддверии матча группового этапа чемпионата мира против Швейцарии оценил игру соперника и дал оценку состоянию российской команды."У Швейцарии хорошая команда, которая состоит из игроков высокого класса, — приводит слова наставника России Спорт24.Ru. – Они распускают хоккеистов из Европы и собирают тех, кто выступают в НХЛ. У нас же что-то начинает склеиваться, но ее пытаются разорвать: вратари, лиги"…"Василевский молодец, что рвется играть со швейцарцами – это правильный настрой, но ворота защищать будет Александр Георгиев. В большинстве же все-таки хотим попробовать задействовать Хафизуллина".Напомним, что матч между Россией и Швейцарией состоится в воскресенье, 19 мая. Начало встречи намечено на 21:15 по московскому времени.