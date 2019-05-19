Алла Пугачева решила восстановить отношения с сыном своего
брата. Племянник доставил немало забот Примадонне из-за своих проблем с
алкоголизмом. Однако родственник, наконец, надумал остепениться – и певица его
в очередной раз простила.
Алла Пугачева решила восстановить отношения с сыном своего
брата. Племянник доставил немало забот Примадонне из-за своих проблем с
алкоголизмом. Однако родственник, наконец, надумал остепениться – и певица его
в очередной раз простила.
прекратила общение с сыном покойного брата
Евгения много лет назад – племянник сильно пил и постоянно попадал в передряги.
Тем не менее, в особо трудные моменты Примадонна приходила на помощь непутевому
родственнику.
Когда четыре года назад из-за вредной привычки с Владом
случилась беда – парализовало ноги – Алла Пугачева оплатила лечение племянника
в Израиле. Но, едва встав на ноги, родственник снова загулял, сдал две квартиры
в Москве и уехал жить под Рязань. Пытался создать семью, но ничего не вышло.
Для Примадонны это стало последней каплей, оборвала все контакты с Владом. Но недавно артистка нашла в себе силы простить
племянника – тот вернулся в Москву и пообещал кардинально изменить свою жизнь.
33-летний родственник даже представил певице свою невесту, 34-летнюю Гузель.
"В Рязанской области жил с женщиной, но семьи не
получилось. Одним днем собрал вещи и рванул назад. Настроение было паршивым —
решил развлечься в бильярдной. А охранники хотели выгнать, потому что при
ходьбе пошатываюсь. Объяснял, что не пьян, но без толку. Вызвали начальство —
главного бухгалтера. Гузель успокоила амбалов. Так и познакомились", -
рассказал свою историю Влад Пугачев в интервью изданию
Гузель утверждает, что поначалу не обратила внимания на
фамилию Влада. Но через неделю знакомства Пугачев предложил ей выйти за него
замуж. По словам племянника Примадонны, обещала помочь как в организации
скромного торжества, так и с открытием небольшого бизнеса.