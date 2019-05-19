Алла Пугачева решила восстановить отношения с сыном своего брата. Племянник доставил немало забот Примадонне из-за своих проблем с алкоголизмом. Однако родственник, наконец, надумал остепениться – и певица его в очередной раз простила.

Алла Пугачева решила восстановить отношения с сыном своегобрата. Племянник доставил немало забот Примадонне из-за своих проблем салкоголизмом. Однако родственник, наконец, надумал остепениться – и певица егов очередной раз простила.прекратила общение с сыном покойного братаЕвгения много лет назад – племянник сильно пил и постоянно попадал в передряги.Тем не менее, в особо трудные моменты Примадонна приходила на помощь непутевомуродственнику.Когда четыре года назад из-за вредной привычки с Владомслучилась беда – парализовало ноги – Алла Пугачева оплатила лечение племянникав Израиле. Но, едва встав на ноги, родственник снова загулял, сдал две квартирыв Москве и уехал жить под Рязань. Пытался создать семью, но ничего не вышло.Для Примадонны это стало последней каплей, оборвала все контакты с Владом. Но недавно артистка нашла в себе силы проститьплемянника – тот вернулся в Москву и пообещал кардинально изменить свою жизнь.33-летний родственник даже представил певице свою невесту, 34-летнюю Гузель."В Рязанской области жил с женщиной, но семьи неполучилось. Одним днем собрал вещи и рванул назад. Настроение было паршивым —решил развлечься в бильярдной. А охранники хотели выгнать, потому что приходьбе пошатываюсь. Объяснял, что не пьян, но без толку. Вызвали начальство —главного бухгалтера. Гузель успокоила амбалов. Так и познакомились", -рассказал свою историю Влад Пугачев в интервью изданиюГузель утверждает, что поначалу не обратила внимания нафамилию Влада. Но через неделю знакомства Пугачев предложил ей выйти за негозамуж. По словам племянника Примадонны, обещала помочь как в организациискромного торжества, так и с открытием небольшого бизнеса.