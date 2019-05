Как минимум 16 человек пострадали в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире. Сообщается, что самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея.

Как минимум 16 человек пострадали в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Каире. По сообщению телеканала "Аль-Джазира", которое приводит ТАСС, самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея.Пострадавшие — в основном иностранные туристы. В момент взрыва автобус находился в движении.Посольство России в Каире выясняет, были ли в автобусе граждане России и есть ли они среди пострадавших, передает РИА Новости.WATCH: Video circulating on social media shows the aftermath of the scene after a blast targeted a tourist bus near #Cairo's Pyramids, in which security sources say at least 12 foreign tourists were injuredhttps://t.co/eDdboLmKbS pic.twitter.com/pEBMFgmvc7— Arab News (@arabnews) 19 мая 2019 г.