Наташа Королева умело подогревает интерес своих поклонников
откровенными видео. На сей раз певица продемонстрировала подписчикам
платье с узором из огромных роз, которое
едва сдерживало рвущуюся наружу пышную грудь артистки.
Наташа Королева умело подогревает интерес своих поклонников
откровенными видео. На сей раз певица продемонстрировала подписчикам
платье с узором из огромных роз, которое
едва сдерживало рвущуюся наружу пышную грудь артистки.
Зажигательный танец на песке пляжа в Майами
покорил Сеть. Певица предстала перед поклонниками в пышном платье в пол с
красными розами. Но вот аппетитного бюста артистки наряд почти не скрывал.
В промежутках между танцевальными па Наташа Королева успела
рассказать подписчикам, что ей подарили корону - настоящий шедевр ювелирного искусства. "Ой,
буду теперь в короне. Прямо королева! Я платье даже по этому поводу купила...",
– говорит слегка запыхавшаяся артистка на опубликованном в Instagram видео.
Фанаты, как всегда, в восторге. "Она такая сексуальная,
моя любимая Наташка", "Сногсшибательная! Ты супер, Наташка!
Женственность, шарм, грациозность, изящество – это все есть именно в тебе. Ты и
есть королева!", "Наташа, Вы действительно ягодка! С самого начала
Вашего творчества любуюсь Вами и Вашим творчеством", – восторгаются
комментаторы.
Но и самый запоминающийся момент в видео внимательные
подписчики не упустили. "Грудь вываливается", отметили они.
31 мая исполнится 46 лет. Певица готовится к концерту, который даст в этот день. О подарке от известного дизайнера Татьяны Мельник артистка уже рассказывала.Интересно, что мужу Сергею Глушко (Тарзану) об уникальной короне Наташа пока не сказала – она прячет интимный подарок. Певица планирует, что супруг увидит ее на сцене в одном из номеров на грядущем концерте.