Наташа Королева умело подогревает интерес своих поклонников откровенными видео. На сей раз певица продемонстрировала подписчикам платье с узором из огромных роз, которое едва сдерживало рвущуюся наружу пышную грудь артистки.

Наташа Королева умело подогревает интерес своих поклонниковоткровенными видео. На сей раз певица продемонстрировала подписчикамплатье с узором из огромных роз, котороеедва сдерживало рвущуюся наружу пышную грудь артистки.Зажигательный танец на песке пляжа в Майамипокорил Сеть. Певица предстала перед поклонниками в пышном платье в пол скрасными розами. Но вот аппетитного бюста артистки наряд почти не скрывал.В промежутках между танцевальными па Наташа Королева успеларассказать подписчикам, что ей подарили корону - настоящий шедевр ювелирного искусства. "Ой,буду теперь в короне. Прямо королева! Я платье даже по этому поводу купила...",– говорит слегка запыхавшаяся артистка на опубликованном в Instagram видео.Фанаты, как всегда, в восторге. "Она такая сексуальная,моя любимая Наташка", "Сногсшибательная! Ты супер, Наташка!Женственность, шарм, грациозность, изящество – это все есть именно в тебе. Ты иесть королева!", "Наташа, Вы действительно ягодка! С самого началаВашего творчества любуюсь Вами и Вашим творчеством", – восторгаютсякомментаторы.Но и самый запоминающийся момент в видео внимательныеподписчики не упустили. "Грудь вываливается", отметили они.31 мая исполнится 46 лет. Певица готовится к концерту, который даст в этот день. О подарке от известного дизайнера Татьяны Мельник артистка уже рассказывала.Интересно, что мужу Сергею Глушко (Тарзану) об уникальной короне Наташа пока не сказала – она прячет интимный подарок. Певица планирует, что супруг увидит ее на сцене в одном из номеров на грядущем концерте.