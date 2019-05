В США состоялась Гонка всех звезд серии Monster Energy в классе автогонок NASCAR, которая ознаменовалась потасовкой. После совершения круга почета два гонщика устроили драку прямо на трассе.

В США состоялась Гонка всех звезд серии Monster Energy в классе автогонок NASCAR, которая ознаменовалась потасовкой. После совершения круга почета два гонщика устроили драку прямо на трассе.Одному из пилотов – Клинту Бойеру не понравилось, как во время совершения круга почета его на одном из поворотов подрезал Райан Ньюман. Как сообщает РИА Новости, впоследствии Бойер вылез из своего автомобиля и атаковал своего обидчика, в этот момент направлявшегося в боксы, нанеся тому серию ударов с обеих рук.Tempers getting HOT at the NASCAR All-Star Race. pic.twitter.com/tYONhA1T3b— FOX Sports (@FOXSports) 19 мая 2019 г.К счастью Ньюмана, спустя считанные секунды к машине ринулись сотрудники команд, которые оттащили Бойера от машины. На этом инцидент не исчерпал себя и мужчины продолжили выяснение отношения на повышенных тонах в боксах.