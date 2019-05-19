Крымский мост, отметивший годовщину своего открытия, атакуют с воздуха. Грандиозное сооружение, кроме оползней, разрушают еще и молнии, уверяют на Украине.

Крымский мост, отметивший годовщину своего открытия, атакуютс воздуха. Грандиозное сооружение, кроме оползней, разрушают еще и молнии,уверяют на Украине.Движение по открылось год назад. Цифры,которые приводятся в официальных аккаунтах переправы в соцсетях, впечатляют – кпримеру, сообщается, что за это время по мосту проехало 5 миллионовавтомобилей.Однако на Украине пользуются любым предлогом, чтобы убедитьграждан Незалежной в недолговечности сооружения. К знаменательной датеукраинские СМИ опубликовали мнения некоторых "экспертов", которыеутверждают, что Крымский мост не устоит из-за молний. "Специалисты"утверждают, что небесное электричество, которое обрушивается на элементыконструкции во время штормов, расшатывает их.Ранее такие же эксперты утверждали, что опоры Крымскогомоста выдавливаются грунтом. Объясняют это тем, что при строительстве в Россиибыли изменены строительные нормы – якобы, по действовавшим на тот момент нормамвозводить такое сооружение не разрешалось.Много пишут также об оползнях в районе ,которые могут привести к его разрушению. Утверждается, что для строительствавыбрано неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место, пишет "Обозреватель".В то же время, те же украинские издания приводят данные,которые опровергают их же выкладки. Кроме впечатляющей цифры в 5 миллионовпроехавших по Крымскому мосту автомобилей, отмечается, что 500 тысяч из этогочисла – большегрузный транспорт. Вспоминают и о рекорде суточного трафика,установленном 12 августа прошлого года – 30 тысяч машин за 24 часа.Теперь украинские злопыхатели с ужасом ожидают открытияжелезнодорожного сообщения по . Объявлено, что первый состав пройдет надКерченским проливом 8 декабря 2019 года.