Крымский мост, отметивший годовщину своего открытия, атакуют
с воздуха. Грандиозное сооружение, кроме оползней, разрушают еще и молнии,
уверяют на Украине.
Крымский мост, отметивший годовщину своего открытия, атакуют
с воздуха. Грандиозное сооружение, кроме оползней, разрушают еще и молнии,
уверяют на Украине.
Движение по открылось год назад. Цифры,
которые приводятся в официальных аккаунтах переправы в соцсетях, впечатляют – к
примеру, сообщается, что за это время по мосту проехало 5 миллионов
автомобилей.
Однако на Украине пользуются любым предлогом, чтобы убедить
граждан Незалежной в недолговечности сооружения. К знаменательной дате
украинские СМИ опубликовали мнения некоторых "экспертов", которые
утверждают, что Крымский мост не устоит из-за молний. "Специалисты"
утверждают, что небесное электричество, которое обрушивается на элементы
конструкции во время штормов, расшатывает их.
Ранее такие же эксперты утверждали, что опоры Крымского
моста выдавливаются грунтом. Объясняют это тем, что при строительстве в России
были изменены строительные нормы – якобы, по действовавшим на тот момент нормам
возводить такое сооружение не разрешалось.
Много пишут также об оползнях в районе ,
которые могут привести к его разрушению. Утверждается, что для строительства
выбрано неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место, пишет "Обозреватель".
В то же время, те же украинские издания приводят данные,
которые опровергают их же выкладки. Кроме впечатляющей цифры в 5 миллионов
проехавших по Крымскому мосту автомобилей, отмечается, что 500 тысяч из этого
числа – большегрузный транспорт. Вспоминают и о рекорде суточного трафика,
установленном 12 августа прошлого года – 30 тысяч машин за 24 часа.
Теперь украинские злопыхатели с ужасом ожидают открытия
железнодорожного сообщения по . Объявлено, что первый состав пройдет над
Керченским проливом 8 декабря 2019 года.