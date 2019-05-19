Известная телеведущая Ксения Бородина выложила откровенный пост о состоянии своего здоровья. Болезнь забирает у девушки последние силы.

Известная телеведущая Ксения Бородина выложила откровенный пост о состоянии своего здоровья. Болезнь забирает у девушки последние силы.Мало что может выбить из равновесия и бешенного рабочего ритма ведущую "Дома-2". На этот раз Ксения повиновалась ситуации и отменила все планы.Под своим фото в Instagram девушка заявляет о своей болезни. Она уже два дня лежит дома с серьезной простудой. Ее температура проднялась до 38 градусов. Бородина буквально прикована к постели, у нее абсолютно нет сил подняться и выйти на работу."Вот почему, когда хорошая погода, у тебя новая машина и куча дел, все твои планы рушатся, потому что 38", – сетует телеведущая.Скорее всего, по мнению поклонников, Ксения простыла в Санкт-Петербурге во время своей последней поездки. Несмотря на солнечную погоду, в городе тогда стоял жуткий ветер.Под фото в очередной раз начали возникать некоторые подписчики. Они негодовали из-за того, что даже при сильной простуде Ксения умудрилась похвастаться своим новым авто."Обязательно нужно выделиться и написать про машину. Менталитет, такой менталитет", – никак не успокаивались завистники.Напомним, недавно ведущая приобрела белый "Гелендваген" стоимостью 15 миллионов рублей. Теперь девушка часто радостно делится покупкой в своих социальных сетях.