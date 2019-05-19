Лера Кудрявцева в преддверии дня рождения, который телеведущая отмечает 19 мая, призналась, что не ревнует мужа, посвящает много времени ребенку – и довольна стабильностью в своей жизни. Однако журналисты вспомнили, что о стабильности звезда рассуждала и во время своего бурного романа с Сергеем Лазаревым.

Лера Кудрявцева в преддверии дня рождения, который телеведущаяотмечает 19 мая, призналась, что не ревнует мужа, посвящает много времениребенку – и довольна стабильностью в своей жизни. Однако журналисты вспомнили,что о стабильности звезда рассуждала и во время своего бурного романа с СергеемЛазаревым.Личная жизнь Леры Кудрявцевой была весьма бурной. За плечамителезвезды два неудачных брака и несколько романов, о которых в своем время ведущаяоткровенно рассказывала. Один из них – с певцом, который в этом годупредставлял Россию на "Евровидении", Сергеем Лазаревым.Дружба с Лазаревым началась давно, ещекогда Сергей пел в составе группы Smash! Лера вела конкурс молодых исполнителей"Новая волна" в Юрмале, а певец в нем участвовал. Молодые люди быстропоняли, что им друг с другом интересно.Как рассказывала Лера Кудрявцева, она поняла, что Лазаревстал для нее больше, чем просто друг, позже. Телеведущая увидела певца вкомпании другой девушки и почувствовала ревность. Отношения стали развиваться.На каком-то из мероприятий под дверью номера Кудрявцевой стали появляться букетыцветов. Вскоре выяснилось, что это оригинальничает Сергей.В то время многие сочли, что роман с СергеемЛазаревым – просто пиар-акция. Однако пара решила, что не будет никому ничегодоказывать. "У нас сложилсяспокойный, стабильный, крепкий союз. Мы не пасем друг друга, не контролируем,потому что наши отношения строятся на стопроцентном доверии", – признаваласьтогда телеведущая.и Сергей Лазарев вместе ездили отдыхать и появлялисьна светских мероприятиях – но жили порознь. Роман длился 5 лет, после чего вжизни Леры появился другой мужчина. Теперь Лера Кудрявцева рассказывает остабильности в отношениях с Игорем Макаровым – которого так же не ревнует и не"пасет", пишет .