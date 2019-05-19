Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал найти заказчика провокации, которая привела к отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал найти заказчика провокации, которая привела к отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и развалу правящей коалиции. Курц уверен, что существует необходимость полного расследования. Об этом он заявил в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, пишет РИА Новости."Более того, конечно, нужно выяснить, как это видео появилось и кто его заказал", - сказал Курц.На неделе крупные СМИ опубликовали видеозапись, на которой Штрахе и гражданка Латвии в неформальной обстановке обсуждают продажу одной из австрийских газет в обмен на финансирование политической деятельности вице-канцлера. Скандал вызвал правительственный кризис и досрочные выборы в парламент страны.