Мария Максакова отсудила у бывшей жены Дениса Вороненкова оставшуюся
после его гибели недвижимость. Несколько элитных квартир, загородный дом и
офисные помещения оцениваются в миллиард рублей.
Мария Максакова отсудила у бывшей жены Дениса Вороненкова оставшуюся
после его гибели недвижимость. Несколько элитных квартир, загородный дом и
офисные помещения оцениваются в миллиард рублей.
Разбирательства по иску завершились 17 мая.
Суд принял решение в пользу оперной дивы. Она стала обладательницей
недвижимости на сумму один миллиард рублей.
Эксперты считают самой дорогой недвижимостью погибшего в
Киеве Дениса Вороненкова квартиры на Тверской улице. Общая площадь элитного
жилья – 760 квадратных метров, ее оценивают более чем в полмиллиарда рублей. Кроме
того, большие апартаменты в 189 квадратных метров, которые Денис успел
переписать на Марию, находятся в деловом центре "Москва-Сити", на 34
этаже башни "Москва". Они стоят примерно 100 миллионов.
Супруга Марии Максаковой Дениса Вороненкова застрелили в
центре Киева в марте 2017 года. После этого и начались судебные разбирательства
по поводу наследства между третьей женой политика и другими родственниками ее мужа.
Мария заявила, что вся недвижимость, оставшаяся после гибели Вороненкова, была
незаконно переписана на близких второй жены Дениса.
сейчас живет в Киеве и в Россию возвращаться
не планирует. Часть недвижимости, оставшейся после смерти мужа, уже выставлялась
на продажу. Летом 2018 года оперная дива тайно вышла замуж за Далхата Халаева и
переписала на него квартиру на Краснопресненской набережной.
Жилье площадью 260 квадратных метров с окнами, выходящими на
Дом правительства, оценивалось в 130 миллионов рублей. Халаев перед искушением
не устоял и попытался продать квартиру. обратилась в суд и вернула
свое имущество, напоминает