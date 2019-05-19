Мария Максакова отсудила у бывшей жены Дениса Вороненкова оставшуюся после его гибели недвижимость. Несколько элитных квартир, загородный дом и офисные помещения оцениваются в миллиард рублей.

Мария Максакова отсудила у бывшей жены Дениса Вороненкова оставшуюсяпосле его гибели недвижимость. Несколько элитных квартир, загородный дом иофисные помещения оцениваются в миллиард рублей.Разбирательства по иску завершились 17 мая.Суд принял решение в пользу оперной дивы. Она стала обладательницейнедвижимости на сумму один миллиард рублей.Эксперты считают самой дорогой недвижимостью погибшего вКиеве Дениса Вороненкова квартиры на Тверской улице. Общая площадь элитногожилья – 760 квадратных метров, ее оценивают более чем в полмиллиарда рублей. Крометого, большие апартаменты в 189 квадратных метров, которые Денис успелпереписать на Марию, находятся в деловом центре "Москва-Сити", на 34этаже башни "Москва". Они стоят примерно 100 миллионов.Супруга Марии Максаковой Дениса Вороненкова застрелили вцентре Киева в марте 2017 года. После этого и начались судебные разбирательствапо поводу наследства между третьей женой политика и другими родственниками ее мужа.Мария заявила, что вся недвижимость, оставшаяся после гибели Вороненкова, быланезаконно переписана на близких второй жены Дениса.сейчас живет в Киеве и в Россию возвращатьсяне планирует. Часть недвижимости, оставшейся после смерти мужа, уже выставляласьна продажу. Летом 2018 года оперная дива тайно вышла замуж за Далхата Халаева ипереписала на него квартиру на Краснопресненской набережной.Жилье площадью 260 квадратных метров с окнами, выходящими наДом правительства, оценивалось в 130 миллионов рублей. Халаев перед искушениемне устоял и попытался продать квартиру. обратилась в суд и вернуласвое имущество, напоминает